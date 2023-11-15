عبدالله السدحان يستعد لعمل فني جديد في الكويت
أعلن الفنان السعودي عبدالله السدحان استعداده حاليًّا لتصوير عمل فني جديد في دولة الكويت، وكذلك حضور عرض فيلم "نورة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.
وخرج السدحان في مقطع فيديو بثَّه عبر حسابه في "إنستغرام"، مؤكدًا استئناف نشاطه الفني بعد شفائه من أزمة انفلونزا، وفق تعبيره.
وقال إنه "يستعد حاليًّا لتوضيب حقيبته والإكسسوارات الخاصة به لبدء تصوير عمله الجديد في الكويت".
وأضاف: "ثم تجهير حقيبتي أيضًا استعدادًا لرحلتي إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة وحضوره بمناسبة عرض الفيلم الذي شاركت به، وهو نورة، وأسأل الله التوفيق".
وتعد التجربة الفنية القادمة للفنان السعودي في الكويت، هي الثالثة له، إذ سبق أن شارك في المسلسل الكويتي "كسرة ظهر"، وكذلك مسلسل "شليوي ناش".