عبدالله السدحان يستعد لعمل فني جديد في الكويت

أعلن الفنان السعودي عبدالله السدحان استعداده حاليًّا لتصوير عمل فني جديد في دولة الكويت، وكذلك حضور عرض فيلم "نورة" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

وخرج السدحان في مقطع فيديو بثَّه عبر حسابه في "إنستغرام"، مؤكدًا استئناف نشاطه الفني بعد شفائه من أزمة انفلونزا، وفق تعبيره.

وقال إنه "يستعد حاليًّا لتوضيب حقيبته والإكسسوارات الخاصة به لبدء تصوير عمله الجديد في الكويت".