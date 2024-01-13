إليسا تعلن تأجيل "ألبومها" تضامنا مع غزة

أعادت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها في منصة "إكس"، نشر استطلاع مجلة "فوربس" عن أقوى 50 فنانة عالميا، وكان اسمها من بينهنّ، في وقت لفت فيه الاستطلاع إلى أن إليسا قامت بإلغاء إصدار ألبومها في 2023، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين بعد حرب غزة.

ونشرت "فوربس" نبذة عن الفنانة إليسا، ضمن استطلاعها، كاشفة أنها واحدة من أكثر المطربات مبيعا في الشرق الأوسط، منذ عام 2005.

وأوضحت أنها فازت للمرة الأولى بجائزة الموسيقى العالمية عن ألبوماتها بعد تحقيقها مبيعات عالمية، لافتة إلى أنها باعت حتى الآن أكثر من 30 مليون ألبوم حول العالم.

وأضافت المجلة الشهيرة، أن إليسا لم تبتعد في موسيقاها عن القضايا الحساسة مثل إساءة معاملة النساء، وسرطان الثدي، إذ قامت في عام 2018 بتضمين لقطات من علاجها الإشعاعي لسرطان الثدي في أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها.