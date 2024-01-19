الفنانة درة تكشف حقيقة استغلالها مسلسل "تحت الوصاية"
روّجت الفنانة التونسية درة زروق لمسلسلها الجديد "إثبات نسب" والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث نشرت صورة لها من كواليس العمل، وهي ترتدي الحجاب.
ويتناول المسلسل قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق، لم يتم الكشف عن كواليسها إلى حد اللحظة.
وفور انتشار الصورة، بدأت التكهنات حول قصة المسلسل، وفيما إذا كان يناقش قضايا تتعلق بالمرأة، خاصة بسبب التشابه بين شخصيتي درة ومنى زكي في كواليس العمل، إذ قدمت منى زكي دورًا وهي ترتدي فيه الحجاب في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض رمضان العام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وقالت الفنانة درّة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إنّ قصة مسلسل "إثبات نسب" مختلفة تمامًا عن مسلسل "تحت الوصاية"، رافضة الإفصاح عن تفاصيل القصة، الذي يدور حولها العمل، معلقة: "مش هقدر أقول القصة علشان ما أحرق المسلسل، لكن الموضوع مختلف تمامًا".
فيما طالبت درّة جمهورها بعدم الحكم على المسلسل قبل المشاهدة، متمنية أن ينال إعجابهم.
وأكدت الفنانة التونسية أنها أخذت وقتًا طويلاً للتحضير للشخصية، مضيفة: "المسلسل قصته جديدة عليَّ ولم أقدمها من قبل".
ومسلسل "إثبات نسب" بطولة الفنانين: درة، وصدقي صخر، ومحمود عبدالمغنين وهند عبدالحليم، ومحسن محي الدين، وإسلام جمال، وولاء الشريف، ولبنى ونس، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده.