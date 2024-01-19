الفنانة درة تكشف حقيقة استغلالها مسلسل "تحت الوصاية"

روّجت الفنانة التونسية درة زروق لمسلسلها الجديد "إثبات نسب" والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث نشرت صورة لها من كواليس العمل، وهي ترتدي الحجاب.

ويتناول المسلسل قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق، لم يتم الكشف عن كواليسها إلى حد اللحظة.

وفور انتشار الصورة، بدأت التكهنات حول قصة المسلسل، وفيما إذا كان يناقش قضايا تتعلق بالمرأة، خاصة بسبب التشابه بين شخصيتي درة ومنى زكي في كواليس العمل، إذ قدمت منى زكي دورًا وهي ترتدي فيه الحجاب في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض رمضان العام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا.