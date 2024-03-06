بعد وصولها للنيابة.. تفاصيل اعتداء غادة عادل على جارتها‎

تقدمت سيدة مصرية ببلاغ إلى الجهات الأمنية تتهم خلاله الفنانة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف، أثناء تواجدهما داخل أحد البنوك الواقع في المجمع الذي تسكنان فيه.

وأضافت السيدة في بلاغها أنها تسكن في فيلا إلى جانب فيلا غادة عادل في أحد المجمعات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، غرب العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنّ غادة عادل قامت ببناء سور في المسافة بين الفيلتين مخالفة للقانون، وحين طلبت منها عدم بنائه اعتدت عليها.

وأحالت الشرطة البلاغ للنيابة العامة، التي استمعت إلى الشاكية، وقامت بالبت في إجراءات التقاضي بعد رفض الشاكية التصالح مع الفنانة المصرية.

في السياق ذاته، أمر المسؤولون بإزالة السور الذي بنته الفنانة غادة عادل، كما رفضت الشاكية التصالح مع جارتها.

على صعيد آخر، كشفت الفنانة غادة عادل أنها وقعت ضحية لمقلب مواطنها الفنان رامز جلال الذي يعرض بالموسم الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".