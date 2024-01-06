أحلام تكشف لخالد عبدالرحمن سرّا من طفولتها

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن سرّ من طفولتها للفنان السعودي خالد عبدالرحمن، الذي حلّ ضيفا على برنامجها "ألف ليلة وليلة".

واعترفت أحلام بتأثرها الشديد بفن المطرب السعودي عندما كانت صغيرة، مؤكدة أنها كانت تستمع له، وفي كل مرة تسأل عن مؤلف الأغاني وملحنها.

وقالت لخالد عبدالرحمن: "اعترف لك أنك أنت من جعلتني أحب الغناء. كل من يعرفوني من وأنا صغيرة كنت أضع المسجل وأستمع إلى أغانيك، وأقول في كل مرة: هذه كلمات وألحان مين؟ يقولون لي: خالد عبدالرحمن".

وأضافت أنها حلمت دائما بالغناء معه؛ الأمر الذي تحقق للمرة الأولى في برنامجها، معلقة: "لقد تحقق لي حلم عظيم بأن ألتقي بك وأتشرف بالغناء معك، وهذا من حظي الكبير".

بدوره، كشف الفنان السعودي أنه قام بتحطيم العود خمس مرات على الأقل في بداية مسيرته، وذلك لأنه أصرّ على تعلم العود بمفرده، وواجه صعوبة في ذلك؛ ما دفعه في كل مرة إلى تحطيمه، لكنه ثابر على التعلم.

وأقرّ بندمه عن تجربة التمثيل اليتيمة التي أقدم عليها، مبينا أنّه فشل في تقمص الشخصية في المسلسل، وظلّ أقرب إلى شخصيته الحقيقية، وأضاف مازحا: "أصعب شيء في تجربة التمثيل هو حفظ الجمل الحوارية".