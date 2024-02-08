روعة ياسين: لهذه الأسباب لم أتزوج

أكدت الفنانة السورية روعة ياسين أن كل "امرأة تتمنى الزواج في نهاية الأمر"، لكن عدم زواجها إلى حد الآن، يعود لأسباب كثيرة، أهمها "الوعي" و"النضج".

وقالت "ياسين"، البالغة من العمر 47 عامًا، إن "المرأة كلما ازداد نضجها، زادت صعوبة اتخاذها قرارًا مثل الزواج"، مبينة أنها في الأصل تتمتع بـ"النضج"، ما يزيد الأمر تعقيدًا مع مرور السنوات.

ونفت خلال مقابلة إعلامية أن تكون "الشروط"، التي تطلبها في زوج المستقبل صعبة"، لافتة إلى أنّ كل ما تطلبه رجلاً معطاءً وكريمًا، مشددة على أن أهم صفة عليه أن يتمتع بها، هي التفهم، وقدرته على استيعاب طبيعة عملها كفنانة.