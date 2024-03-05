في هجوم جديد.. تل أبيب تتهم غوتيريش بإخفاء "جرائم حماس"
شن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوما جديدا على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهما إياه بإخفاء تقرير يتعلق بـ "جرائم حماس".
وقال كاتس، في تغريدة على منصة "إكس"، إن غوتيريش "يتجاهل الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي ترتكب ضد اليهود والإسرائيليين، ويشارك باستمرار في محاولات تشويه سمعة إسرائيل والمس بحقها في الدفاع عن النفس".
وأضاف أنه أوعز على الفور باستدعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للتشاور، احتجاجا على الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه يحاول إخفاء "الجرائم الجنسية التي ترتكبها حماس، ويحاول استبعاد حماس من المسؤولية".
وأشار كاتس إلى تقرير يتهم حماس بارتكاب "جرائم جنسية"، منتقدا "عدم المبادرة إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير وإعلان حماس منظمة إرهابية، مع فرض كافة العقوبات المطلوبة، والدعوة فوراً إلى إطلاق سراح جميع المختطفين دون أي شروط".
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها إسرائيل لغوتيريش، ردًّا على ما اعتبرتها مواقف عدائية تجاهها.
وكرر غوتيريش في تصريحات بمناسبات مختلفة، منذ السابع من أكتوبر، مطالبة إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة، والدعوة إلى ضرورة إيصال المساعدات الكافية لسكان القطاع.
كما انتقد عدم الاعتراف بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم، ووصف إنكار ذلك بأنه "غير مقبول".