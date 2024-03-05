في هجوم جديد.. تل أبيب تتهم غوتيريش بإخفاء "جرائم حماس"

وأضاف أنه أوعز على الفور باستدعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للتشاور، احتجاجا على الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إنه يحاول إخفاء "الجرائم الجنسية التي ترتكبها حماس، ويحاول استبعاد حماس من المسؤولية".

وأشار كاتس إلى تقرير يتهم حماس بارتكاب "جرائم جنسية"، منتقدا "عدم المبادرة إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير وإعلان حماس منظمة إرهابية، مع فرض كافة العقوبات المطلوبة، والدعوة فوراً إلى إطلاق سراح جميع المختطفين دون أي شروط".

ويأتي ذلك في إطار سلسلة من الانتقادات الحادة التي وجهتها إسرائيل لغوتيريش، ردًّا على ما اعتبرتها مواقف عدائية تجاهها.