غوتيريش: التقاعس بشأن غزة قوَّض مجلس الأمن

عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن هذا قوَّض سلطة المجلس "ربما بشكل قاتل".

وقال في افتتاح اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أعقاب الهجمات الإرهابية المروّعة التي شنَّتها حماس في السابع من أكتوبر، كل هذا قوَّض سلطته بشدة وربما بشكل قاتل".

وأضاف أن "المجلس يحتاج إلى إصلاح جدي لتركيبته وأساليب عمله".