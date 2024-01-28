قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

توفيت الفنانة البريطانية الشابة، أورلا باكسينديل، بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة، بعدما تناولت قطعة بسكويت لم تدون الشركة المنتجة لها على غلافها وجود الفول السوداني بين المكونات.

وتناولت الفنانة الاستعراضية المصابة بحساسية شديدة من الفول السوداني، قطعة البسكويت، قبل أن تصاب بنوبة حساسية عالية لم ينفع معها استخدام قلم الحقن التلقائي لعلاج الحساسية الذي تحمله الشابة معها على الدوام.

واشترت راقصة الباليه ابنة الـ 25 عاماً قطعة الكعك من متجر بقالة "ستيو ليوناردز" في ولاية كونيتيكت في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تشاهد على غلاف بسكويت الفانيليا الفلورنسي أنه يحتوي على الفول السوداني ولم يكن هناك أي ذكر للمكسرات، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.