من هي سلمى الغزولي.. صاحبة أكبر عملية نصب في مصر؟

أثارت البلوغر المصرية سلمى الغزولي سجالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بأنها صاحبة أكبر عملية نصب تمت عبر المواقع الإلكترونية في مصر.

واتُهمت الغزولي بالإيقاع بنحو 2,000 ضحية من سيدات وفتيات راغبات في تجارة الملابس من "شي إن" العالمية، وتحصلت منهن على نحو مليار جنيه.

وسلمى الغزولي فتاة مصرية عشرينية، بدأت عمليات النصب بزعمها عبر حسابات في مواقع التواصل منح خصومات على الملابس وجميع منتجات "شي إن"، مع شرط تحويل الأموال من خلال "إنستا باي" ومنافذ أخرى، بعيدا عن التحويلات البنكية المباشرة.

ولتتمكن من إقناع متابعيها، عمدت الغزولي إلى شراء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي عليه عدد كبير من المتابعين، كما استغلت صفحات المشاهير في مصر للإعلان عن منتجاتها.

وقالت إحدى ضحايا سلمى الغزولي، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، بعد أن نشرت صورة الغزولي وأخوتها، إنهم "أكبر تشكيل عصابي مر في تاريخ مصر"، وإن جميع مشاهير مواقع التواصل قاموا بالترويج لها، متهمة كذلك صاحبة حساب "غروب الوسيط للشحن، وتدعى "خلود"، بالتورط في عمليات الاحتيال.

وقامت مجموعة من ضحايا الغزولي بتحرير بلاغات بحقها في محافظة المنوفية، ومكتب النائب العام ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة، واتهمنها بالاحتيال والنصب عليهن باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك.

وقالت المحامية، نهى الجندي، دفاع الضحايا، إنه تم القبض على سلمى الغزولي وشقيقها وآخرين بتهمة النصب، بينما هربت المتهمة الأخيرة خلود الصاوي، صاحبة شركة الوسيط، خارج البلاد، موضحة أن هناك 13 فتاة من إجمالي 1000 ضحية تواصلن معها من ضمن ضحايا سلمى الغزولي للدفاع عنهن.

وأضافت أن مبالغ ضحايا سلمى الغزولي والمتهمين الآخرين بلغت 900 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك عددا من الضحايا في إحدى الدول العربية تواصلن معها لتتولى الدفاع عنهن.

يذكر أنّ نيابة الأموال العامة قررت حبس الغزولي وشقيقها محمد، بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية، من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها "عالموضة"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بينما أنكرت سلمى الغزولي وشقيقها الاتهامات الموجهة إليهما.