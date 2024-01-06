تطورات علمية تتصدر عناوين الأخبار خلال 2024

مع بداية عام 2024، يتوقع موقع "Science" أن يتصدر نسيج التقدم العلمي وتعقيدات السياسات العناوين الإخبارية على مدار العام. فمن التأثير المتزايد لظاهرة النينيو على علوم المناخ إلى السياسات المعقدة التي تؤثر على المبادرات العلمية، يحمل العام 2024 لحظات محورية يمكن أن تعيد تحديد المسارات العلمية.

علوم المناخ: تكثيف ظاهرة النينيو

بحسب الموقع، من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو، التي تتفاقم في المحيط الهادئ، إلى دفع درجات الحرارة السطحية العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المحتمل أن تتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة. ومن الممكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم حالات الجفاف في المناطق الحرجة مثل الأمازون وأستراليا، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخلات فعالة قائمة على العلم للحد من تصاعد درجات الحرارة.

الديمقراطية والعلوم: الديناميكيات السياسية الأمريكية

وسط النزاعات الحزبية والانتخابات الوطنية الأمريكية الوشيكة، يستعد العلماء للاضطرابات المحتملة في تمويل الأبحاث، إذ يمكن للمواقف السياسية أن تؤثر بشكل عميق على السبل العلمية الحاسمة، مثل تغير المناخ، والتأهب للأوبئة، والابتكار.

تحديات السياسة: تنظيم الذكاء الاصطناعي

يكتسب السباق العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي زخما غير مسبوق، إذ تسعى الحكومات جاهدة إلى إنشاء أطر أخلاقية للتنمية المسؤولة للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن التطور المستمر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا أمام صياغة السياسات التي قد تصبح قديمة بسرعة؛ بسبب التدفق الذي لا نهاية له من هذه التطبيقات.

الأمراض المعدية: توسيع التدابير المضادة لحمى الضنك

من المقرر أن يتوسع نشر البعوض المعدل مخبريا، والذي صممه برنامج البعوض العالمي (WMP) لمكافحة حمى الضنك، بعد التجارب الناجحة في الحد من حالات حمى الضنك في مناطق مختلفة مثل إندونيسيا وكولومبيا. وتحيط التوقعات بالتوجيه المحتمل لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنفيذ الحملة على نطاق واسع، وهي خطوة قد تدفع المزيد من البلدان إلى تبني هذه الطريقة.

البحث السريري: تجارب علاج كوفيد الطويلة

بعد أربع سنوات من ظهور الوباء، يستمر البحث عن علاجات فعالة طويلة الأمد لكوفيد من خلال تجارب سريرية صارمة تستهدف الفيروس والمتحورات المرتبطة به. وتهدف الأدوية المضادة للفيروسات والأساليب البديلة إلى تخفيف أعراض كوفيد المنهكة، مع تعزيز فهم العلماء للبيولوجيا الأساسية للحالة.

فيزياء الجسيمات: كشف أسرار النيوترينو

تسعى التجارب التعاونية في اليابان والولايات المتحدة إلى توضيح التسلسل الهرمي لكتلة النيوترينوات الغامضة، وتفسير كيفية توليد المادة والمادة المضادة، عن طريق إطلاقها على مسافة مئات الكيلومترات عبر الأرض إلى أجهزة كشف ضخمة. ويمكن أن تؤثر النتائج بشكل كبير على فهم الفيزياء الأساسية والبحث عن نوع من الاضمحلال النووي.

الأنثروبولوجيا: البحوث التعاونية للسكان الأصليين

إن الجهود المبذولة لربط معرفة السكان الأصليين بالعلوم الغربية بعد قرون من الحرب الاستعمارية وعقود من الاستغلال من قبل بعض العلماء كان مستبعدا، لكن في هذا العام قد تنشأ مشاريع تعاونية تهدف إلى دمج الحكمة التقليدية مع المساعي العلمية الحديثة، مثل دراسة أصل الحصان في أمريكا الشمالية، وعلم الوراثة الأمريكي الأصلي، وتأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية في القطب الشمالي، وإن كان ذلك في ظل التوترات والتحديات المستمرة.

التحولات السياسية في أوروبا: التحديات التي تواجه الطموحات الخضراء

تواجه الصفقة الأوروبية الخضراء، التي تهدف إلى جعل أوروبا "أول قارة محايدة مناخيا" والوصول إلى الصفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050، مقاومة من الفصائل اليمينية المتطرفة والقومية؛ ما قد يغير مشهد السياسات التي تركز على المناخ. لذا؛ فإن الرد على المبادرات البيئية وقوانين الحفاظ على البيئة قد يؤدي إلى إعادة توجيه التمويل والأولويات التشريعية في البرلمان الأوروبي.

الطاقة: تأخيرات في المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي

يواجه المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي، الذي طال انتظاره، انتكاسات مع توقع حدوث تأخيرات جديدة بسبب استمرار عقبات البناء والمخاوف المتعلقة بالسلامة. وتؤكد مراجعة الجدول الزمني للمشروع، الذي يجري بناؤه في فرنسا بتكلفة مليارات الدولارات، إلى إثبات جدوى الاندماج كمصدر طاقة خالٍ من الكربون.

علوم الكواكب: إطلاق مسبار أوروبا "كليبر"

تمثل مهمة إطلاق مسبار أوروبا "كليبر"، التابع لناسا كجزء من بعثة التحليقات المتعددة حول أوروبا، والمقرر إطلاقها في أكتوبر، خطوة رائدة لاستكشاف أوروبا، أحد أقمار المشتري الكبيرة، الذي يمتلك قشرة جليدية يبلغ سمكها كيلومترات فقط، ويدور تحتها محيط مالح شاسع، وهو حضانة محتملة للحياة.

ومع بداية العام، تستعد هذه القصص العلمية العشر لجذب الاهتمام العالمي، وتحفيز المناقشات، والتطورات، وتغييرات السياسات التي يمكن أن تشكل مسار العلوم وتأثيرها على المجتمع.