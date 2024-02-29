ببيان رسمي.. شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب

حسمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل حول الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية، حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وقالت شيرين عبد الوهاب في بيان رسمي أصدرته مساء الأربعاء، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع أخيرا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، لافتة إلى أنه لا نية لديها في هذا الأمر.

وأشارت إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وأنها تكن له كل احترام وتقدير.

وأوضحت الفنانة المصرية، أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين، بعد نشر "أخبار مغلوطة منافية للحقيقة" عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض "تحقيق شهرة وإثارة الجدل" حولها هي وأسرتها.