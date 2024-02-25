حسام حبيب يعيد مشاركة فيديو شيرين.. ويحيّر الجمهور بتعليقه (صورة)
أثار الفنان المصري حسام حبيب التكهنات حول عودته لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد مشاركته لفيديو تؤدي خلال شيرين أغنيته الأخيرة "كدابة"، تاركا عليه قلبا باللون الأحمر.
ونشر حبيب الفيديو الذي تغني خلاله شيرين عبد الوهاب أغنيته "كدابه" عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي على إنستغرام، واضعا صورة قلب أحمر عليه، الأمر الذي جعل متابعين يشككون بعودتهما، خاصة وأن هذه الأنباء تم تداولها خلال الفترة الماضية.
ومن جانب آخر تصدرت شيرين عبد الوهاب الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب أدائها لأغنية طليقها الفنان حسام حبيب بكواليس حفلها في لبنان، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودتهما.
يذكر أن الفنان حسام حبيب قد أثار جدلا واسعا فور طرح "كدابة" التي يتعاون خلالها مع شركة روتانا، وتشهد عودته للساحة الفنية بعد غياب 8 سنوات، وذلك بسبب كلمات الأغنية، إذ أشار نشطاء مواقع التواصل إلى أنه يقصد بها شيرين عبد الوهاب.
وتقول كلمات الأغنية "كدابة، مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل، واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتتخبي في وش غلابة".