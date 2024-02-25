حسام حبيب يعيد مشاركة فيديو شيرين.. ويحيّر الجمهور بتعليقه (صورة)

ونشر حبيب الفيديو الذي تغني خلاله شيرين عبد الوهاب أغنيته "كدابه" عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي على إنستغرام، واضعا صورة قلب أحمر عليه، الأمر الذي جعل متابعين يشككون بعودتهما، خاصة وأن هذه الأنباء تم تداولها خلال الفترة الماضية.

ومن جانب آخر تصدرت شيرين عبد الوهاب الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب أدائها لأغنية طليقها الفنان حسام حبيب بكواليس حفلها في لبنان، الأمر الذي أثار التكهنات حول عودتهما.