بعد أنباء انفصالهما.. شيرين تصدم حسام حبيب بخطوة جديدة "مفاجئة"

نشر مصفف الشعر طوني المندلق فيديوهات من إطلالة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من كواليس حفلها بلبنان، وهي تغني أغنية "كذابة" الخاصة بحسام حبيب.

واعتبر نشطاء على مواقع التواصل، أن أداء شيرين لأغنية طليقها يشكل صدمة غير متوقعة له، لا سيما أن علاقتهما السابقة عرفت مدا وزجرا وحضيت بمتابعة كبيرة.

وكان مراقبون للشأن الفني، قد ربطوا بين الأغنية الجديدة والطلاق بين شيرين وزوجها السابق حبيب، دون أن يصدر أي تعليق من قِبلهما على الأمر.

وروج بعضهم أخيرا أن حسام طرح الأغنية ليرد على شيرين بعد طرحها أغنية الدهب، ورأى بعضهم أنها حربٌ غنائية لتبادل الاتهامات بينهما؛ ما سبب صدمة لجمهورها عقب غناء شيرين مقطعا منها.

وتصدرت الأغنية "الترند" بعد دقائق من طرح البرومو الدعائي لها.