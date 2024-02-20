مستشار شيرين يرد على أنباء عودتها لحسام حبيب
قال الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للفنانة شيرين عبد الوهاب لـ "إرم نيوز" إنه لا يستطيع التعليق على تلميحات شيرين على المسرح خلال حفل ليالي مصرية سعودية، فهي الوحيدة التي تستطيع التعليق على الأمر، مضيفًا: "ما أستطيع أن أؤكده هو أن صفحة شيرين وحسام طويت".
وكانت شيرين قد تصدرت قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها في حفل "ليالي سعودية مصرية".
وخلال غنائها "حبه جنة" أدت حركة عفوية صفعت فيها خدها، وكأنها تسخر من نفسها لإعادة تقديم الأغنية التي قدمتها لحسام حبيب بعد زواجهما، والتي يبدو أنه لم تعد تمثل حياتهما الآن.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تلميحات الفنانة المصرية، حيث تداولوا مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الفنانة بحركتها هذه تنفي ما أشيع مؤخرًا حول عودتها لطليقها حسام حبيب.
وتأتي تلميحات شيرين بعد أيام قليلة من إطلاق أغنية حسام حبيب التي عاد بها إلى الساحة الغنائية بعد غياب طويل، والتي حملت اسم "كدابة".
وتقول كلمات الأغنية "كدابة، مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل، واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتتخبي في وش غلابة".
وكالعادة، اعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن أغنية حسام حبيب موجهة لطليقته شيرين عبد الوهاب، إذ تصدرت "الترند" بعد دقائق من طرح البرومو الدعائي لها.
يذكر أن زواج شيرين وحسام يعد من قصص المشاهير الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، وبعد انفصالهما الأخير، أكدت مصادر أنهما ينويان العودة لبعضهما مجددا، الأمر الذي نفته شيرين في بيان عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.