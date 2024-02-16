بعد تأجيل حفلها في لبنان.. هل يقاضي منظم الحفل شيرين عبد الوهاب؟

اشتعلت حالة من الغضب بين الجمهور اللبناني بعد الإعلان المفاجئ عن تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في لبنان من السبت 17 فبراير حتى 24.

واعتبر ناشطون لبنانيون أن تأجيل شيرين للحفل "قلة تقدير" من الفنانة المصرية للجمهور اللبناني، الذي سارع لشراء التذاكر قبل شهر تقريبا.

وما زاد الطين بله، كان تداول أنباء حول تعاقد شيرين على حفل بدار الأوبرا المصرية بمشاركة مواطنتها الفنانة آمال ماهر، والذي يصادف نفس تاريخ موعد حفلها في لبنان.

"المنظم مستاء"

وكشف مصدر مقرب من الجهة المنتجة تفاصيل الأزمة، مشيرا إلى أن فادي أبي عاصي منظم الحفل في لبنان غضب للغاية من رغبة شيرين في التأجيل، وذلك بسبب دفعه مبالغ كبيرة لإعلان الحفل بالتليفزيون والشوارع ووسائل الإعلام.

ونفى المصدر نية أبي عاصي في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الفنانة المصرية، موضحا: "يستطيع مقاضاة شيرين بحسب العقد، لكنه لن يفعل ذلك، فهو يحاول ألا يخسر أكثر مما خسره في الإعلانات، والشركة طرحت البوستر الجديد للحفل، حيث سيقام يوم 24 فبراير، كما عرضت الجهة المنتجة على الجمهور استرجاع التذاكر في حال أرادوا ذلك".

"تأجيل وليس إلغاء"

من جانبه، علق فريد بوسعيد رئيس نقابة الموسيقيين بلبنان على الأزمة مشيرا إلى أنها بين شيرين والجهة المنتجة، وليس للنقابة دخل بها، مستبعدا أن يكون قرار الفنانة المصرية استهتارا بالجمهور اللبناني.

وأضاف بوسعيد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "لا أعتقد أن شيرين تستهتر بالجمهور اللبناني، خاصة وأن القرار هو تأجيل وليس إلغاء، وعادة ما يتم هذا الأمر بسبب مشاكل تنظيمية وتقنية، وهذا أمر وارد".

وتابع: "شيرين عبد الوهاب فنانة تحترم الجمهور اللبناني المحب لها، وبالتأكيد ستوضح سبب تأجيل حفلها يوم إقامته، وحينها نستطيع الحكم على الموقف".