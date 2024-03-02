بعد اختفاء غامض لـ"مفقود المغارة".. العثور على جثة في نهر العاصي بسوريا

عثرت فرق إنقاذ متخصصة، اليوم السبت، على جثة في نهر العاصي، بعد مرور نحو أسبوع على اختفاء الشاب السوري "قيس الزرزور" في منطقة قريبة من روافد النهر الكثيرة غرب سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، والعامل في مناطق محافظة أدلب، إن فرقه انتشلت جثةً طافيةً على سطح الماء، لشابٍ تُوفي غرقًا في مياه نهر العاصي بريف سلقين غرب إدلب.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن الجثة تدل "على أنّ الغرق كان منذ عدة أيام".

وأضاف البيان: "كانت فرقنا تواصل عملية البحث كل يوم حتى تلقت بلاغًا، صباح اليوم، بوجود الجثة طافيةً على سطح النهر".