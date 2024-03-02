بعد اختفاء غامض لـ"مفقود المغارة".. العثور على جثة في نهر العاصي بسوريا
عثرت فرق إنقاذ متخصصة، اليوم السبت، على جثة في نهر العاصي، بعد مرور نحو أسبوع على اختفاء الشاب السوري "قيس الزرزور" في منطقة قريبة من روافد النهر الكثيرة غرب سوريا.
وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء"، والعامل في مناطق محافظة أدلب، إن فرقه انتشلت جثةً طافيةً على سطح الماء، لشابٍ تُوفي غرقًا في مياه نهر العاصي بريف سلقين غرب إدلب.
وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن الجثة تدل "على أنّ الغرق كان منذ عدة أيام".
وأضاف البيان: "كانت فرقنا تواصل عملية البحث كل يوم حتى تلقت بلاغًا، صباح اليوم، بوجود الجثة طافيةً على سطح النهر".
ولم يتم الكشف عن هوية الشاب، فيما تتواصل، منذ يوم الإثنين الماضي، عمليات البحث في نهر محلي ينبع من قرية من منطقة الدلبة في ريف محافظة طرطوس، حيث اختفى الشاب "قيس الزرزور" في ظروف غامضة.
ويحمل النهر المحلي الذي يجري البحث فيه عن قيس الزرزور، اسم نهر "قيس" مصادفةً، وبدأ البحث فيه وفي المناطق المحيطة بعد يأس فرق البحث من العثور على الشاب في مغارة الدلبة التي كان فيها يوم اختفائه برفقة 8 من أصدقائه، وجميعهم طلاب في المرحلة الثانوية.
وتنتشر في المنطقة مجموعة من الينابيع، والأنهار، والوديان الصغيرة، التي تشكل نهر قيس، فيما يتشكل على مقربة من المكان نهر العاصي الأكثر غزارة، وأهم أنهار المنطقة.
وكان الشاب في رحلة للتسلية واكتشاف مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد من مسلسل "الزند" فيها، قبل أن يفقده أصدقاؤه وتبدأ السلطات المختصة تحقيقات وعمليات بحث متواصلة.