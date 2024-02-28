لغز اختفاء طالب سوري بعد دخوله مغارة مع رفاقه يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

لم يكن قيس الزرزور، ابن الـ18 عاما، الذي دخل بصحبة رفاقه إلى مغارة في محافظة طرطوس السورية يعلم أن هذه الرحلة قد تنتهي به نهاية غامضة وغريبة.

وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها، صباح يوم الاثنين، بهدف زيارتها واستكشافها، قبل أن ينتهي كل شيء بطريقة غير متوقعة.

ووفق رواية أصدقاء الزرزور، فقد خرجوا جميعهم وبصحبتهم قيس من المغارة بعد أن دخلوها للاستكشاف، إلا أن صديقهم قرر العودة إلى المغارة، ولم يخرج بعدها مطلقا.

ورغم البحث المكثف من فرق الإنقاذ والأهالي داخل مغارة عين الدلبة، لم يتم العثور على أي أثر لقيس الزرزور.

وأعلن عناصر الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، عن إنهاء عمليات البحث عن الشاب في مغارة عين الدلبة، التي تقع في دوير رسلان في طرطوس، بينما واصلت فرق أخرى عمليات البحث، علّها تعثر على إجابة عن مصير الشاب المفقود.