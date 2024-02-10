صياد سعودي مسن يصبح لغزًا بعد اختفائه الغامض

يستعد فريق غوص سعودي لإنهاء عمليات بحث متواصلة منذ 22 يومًا عن صياد مسن اختفى في ظروف غامضة في البحر الأحمر بينما عاد قاربه إلى اليابسة دون أضرار.

واختفى "الظاهري" الذي اعتاد الصيد في البحر الأحمر بالقرب من قريته "مستورة" التابعة لمحافظة رابغ على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة جدة، لكن فرق إنقاذ عثرت على قاربه، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد يومين من انقطاع الاتصال به.

كان القارب بحالة جيدة، وبلا أضرار، وعليه هاتف الصياد ومتعلقات شخصية به، لكن وقوده نفد، لتبدأ عمليات الغوص منذ ذلك الحين، ظنًا أن الصياد قد يكون سقط في البحر لأي سبب من الأسباب، بما فيها محاولته العودة للبر سباحةً، على الرغم من كونه في الـ 65 من عمره.