الفنان شهاب جوهر لـ "إرم نيوز": الدراما الخليجية أثبتت حضورها

تحدث الفنان الكويتي شهاب جوهر، في حوار مع "إرم نيوز"، عن شخصيته في مسلسل "بعد غيابك عني" وعن تقييمه للدراما الخليجية، ومدى حضورها عربياً، وعن آفاق تطوير السينما الخليجية.

وكشف الفنان الكويتي جوانب من شخصيته (شعلان) في مسلسل "بعد غيابك عني" الذي من المفترض عرضه في موسم الدراما الرمضاني 2024.

وقال جوهر إن شعلان شخصية غير سوية لشخص عاشق وهائم، وستكشف الأحداث ما الذي يستطيع فعله لأجل من يحبها، دون حسابات، رغم أن أنانيته في الحب أوصلته إلى مرحلة من الجنون.

وحول التحضير للشخصية، يقول إن ذلك استغرق شهراً، واجتماعات مع المخرج ومصمم الشخصيات، ويضيف: حاولت أن أصل إلى مستوى معين حتى أجمع بين الروح التي لدى شعلان في عشقه وشخصيته غير السوية.