موقف محرج لسيلينا غوميز برفقة حبيبها الجديد (فيديو)

تعرضت الفنانة الأمريكية سيلينا غوميز وصديقها المنتج الموسيقي بيني بلانكو إلى موقف محرج على السجادة الحمراء، خلال حضورهما النسخة الحادية والسبعين لجوائز الـ"إيمي".

وتألقت سيلينا على السجادة الحمراء، وقد ارتدت فستانا من تصميم "أوسكار دي لا رنتا" باللون الأحمر الداكن والمزين بأكثر من 450.000 قطعة براقة، إضافة إلى أحمر شفاه من الدرجة ذاتها وقلادة من محلات "تيفاني".

وقبل الدخول إلى مسرح Peacock في لوس أنجلوس، كانت غوميز جنبًا إلى جنب مع صديقها المنتج الموسيقي على السجادة الحمراء، والذي رافقها ودعمها، إذ انتشر فيديو له، وهو يرسل لها القبلات مشجعا.