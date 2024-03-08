عبير صبري تكشف لـ"إرم نيوز" أسباب غيابها عن دراما رمضان

تغيب النجمة المصرية عبير صبري عن موسم دراما رمضان هذا العام لأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، وكشفت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أسباب غيابها والأعمال التي ستشاهدها من مسلسلات رمضان.

وقالت إن أسباب الغياب عن رمضان هذا العام تتمحور في عدم وجود الدور المناسب الذي تُطل به خلال الشهر الكريم إلى جانب بطولتها لمسلسل "حدوتة منسية" المكون من 30 حلقة والذي انتهى عرضه منذ أيام قبيل حلول الشهر المبارك، حيث تقول عبير إنها صورت مشاهدها على مدار أسابيع طويلة، وكان من الصعب الحضور في رمضان بتجربة جديدة في الوقت نفسه.

وأضافت: "بالتأكيد شعرت بحزن لغيابي عن الظهور في دراما رمضان خاصة أنني لم أغب منذ حوالي ما يزيد على 5 أعوام، لكنني سعيدة أيضًا بأنني سأتفرغ هذا العام لطقوس شهر رمضان المبارك وقضائه في المنزل مع أسرتي وزوجي الدكتور أيمن البياع الذي قرر هذا العام قضاء الشهر المبارك معنا في القاهرة، لذا سيكون لدي طقوس أفتقدها منذ سنوات بسبب ارتباطي بتصوير مسلسلات رمضان خلال الشهر الكريم".

وكشفت عبير عن قائمة المسلسلات المصرية التي تنوي مُشاهدتها خلال شهر رمضان المبارك، وقالت: "هناك مسلسلان على قائمة أولويات مُشاهداتي للأعمال الدرامية في رمضان، هما (الحشاشين) لكريم عبدالعزيز، و(صدفة) لريهام حجاج، ولكل مسلسل خصوصيته بالنسبة لي، ومشاهدتي لمسلسل الحشاشين كونه يعود للحقبة التاريخية المهمة التي يتحدث عنها المسلسل، بالإضافة إلى الضخامة الإنتاجية الكبيرة لهذا العمل، ومُشاركة نُخبة من النجوم فيه، ومسلسل صدفة له طبيعة خاصة بالنسبة لي، حيث إن بطلته صديقتي وأختي وعشرة عمري النجمة ريهام حجاج، وأحب الخلطة الثلاثية للمسلسل من خلال ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبدالعزيز، وسبق أن كنت حاضرة مع الثلاثي بعملين دراميين من قبل، هما جميلة، ويوتيرن".

وبسؤالها عن عدم مُشاركتها بمسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج خاصة مع تساؤلات الجمهور عن الثنائي الفني الذي حقق نجاحًا بأكثر من تجربة فنية معًا، تقول عبير: "ريهام صديقتي وعشرة عمري، ومن أكثر الأشخاص الذين أحبهم في الوسط الفني وأعتبرها واحدة من أسرتي، لكن لم يكن هناك دور مناسب لي في هذا العمل، وفي نفس الوقت كنت مرتبطة بتصوير مسلسل حدوتة منسية".

الجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" الذي انتهى عرضه منذ أيام بدور "دهب" والتي تؤكد أنها شخصية استثنائية أحببتها وكانت تنتظر مُقابلتها في التصوير بسبب خفة ظلها، والتركيبة الخاصة بها ما بين الشر وخفة الظل، وشارك عبير بطولة "حدوتة منسية" نُخبة من الممثلين على رأسهم: الفنانة سوسن بدر، وهشام اسماعيل، ومحمود حجازي، وريم سامي، وأحمد فهيم، ومحمد علي رزق، ونانسي صلاح، وهبة عبدالغني، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.