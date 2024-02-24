رفعت طربيه: لا مسرح في مناخ يفتقد للحريات‎

وأضاف أنه "بعد تجربته الصعبة مع المرض، لو قُدّر له أن يموت ويعود إلى الحياة من جديد فلن يرضى إلا أن يكون مسرحيا، إلا أنه سيقلل من ظهوره في المسرح الغنائي والمسرح الراقص، لأنهما لا يضيفان أي شيء للممثل بل يأخذان من مصداقيته ويكون فيهما في المرتبة الثالثة".

ونوّه طربيه باهتمام المجتمعات الحضارية والراقية بفن المسرح، معتبرا أنه "فن الممثل، بالدرجة الأولى وبامتياز قبل المخرج وقبل الكاتب، وأن مقياس حضارة أي شعب في كل الحضارات هو المسرح، كونه يأتي في المرتبة الأولى بين الفنون ويليه الشعر في المرتبة الثانية". على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ المسرح "أبو الفنون"، مستشهدا بقولٍ لشكسبير "المسرح شعر ودجل وتنكر وخيال ورقص وغناء وملهاة ووهم".

وشدد الفنان اللبناني على أهمية وجود الحريات لنشوء المسرح، مبررا أنه "لا يمكن أن يكون المسرح موجودا إلا في مجتمع وصل الى درجة عالية من الرقي، وفي مناخ ملائم له، يتميز بالحريات. فالمسرح الإغريقي مثلا ولد في أثينا وليس في إسبرطه أي المجتمع الحربي. والمسرح الحديث اليوم ولد في الدول المتطورة".

وردا عن سؤال، قال إنه كممثل "بعد أن يتقمص الدور ويعيشه، وعندما ينزل عن خشبة المسرح يرفض أن يناديه الجمهور إلا باسم الشخصية التي لعبها، والتي يبقى متأثرا بها لفترة شهور، يبدأ بعدها بما أسماه عملية (رفض الشخصية) كي ينتقل الى مرحلة النقد الذاتي ومساءلة ذاته عن أدائه، معتبرا أنّ الذي يميزه كمسرحي عن سواه هو أنه "يلعب أدوارا ولا يلعب "رفعت طربيه"، معلقا: "فهنالك الكثير من الممثلين الذين يلعبون ذاتهم. وهذا ما لا نراه في السينما الإنكليزية مثلا".

وعند سؤاله عمّا يحبطه في الحياة، أكد أنّ "لا شيء يحبطه وحتى المرض لم يحبطه بل تقبّله بروح مرحة جدا. وعبّر عن عدم خوفه من أي شيء؛ لأنه لا يخاف من الموت، إنما يتأسف على فراق الأحبة".

وعن خليفة رفعت طربيه في الفن، قال ابنتي آيا هي خليفتي. وأنا أرى فيها ممثلة مدهشة عدا عن امتلاكها خامة صوتية رائعة. و هي تدرس المسرح الاستعراضي الغنائي في معهد "كور فلوران" في فرنسا.

وشارك رفعت طربيه ممثلا وبالأدوار الرئيسة في مسرحيات عديدة أشهرها "صخرة طانيوس" ، "وجبران خليل جبران" من إخراج جيرار أفيدسيان، كما شارك في جميع أعمال عبد الحليم كركلا الأخيرة.