ويل سميث يقاضي مساعده بعد تشكيكه بميوله الجنسية
أعلنت جادا بينكيت سميث، زوجة نجم هوليوود ويل سميث، أنهما في طريقهما لرفع دعوى قضائية بعد شائعات روّجت لوجود علاقة مثلية بين زوجها والممثل دوان مارتن.
وقالت جادا إنها "لم تر ويل سميث مع رجل قط"، مؤكدة أنّ "وجود علاقة بين زوجها ودوان مارتن مجرد شائعات".
ويأتي تعليق زوجة ويل سميث على هذه الشائعات، بعد امتناع الأخير عن الإدلاء بأي تعليق بشأن ذلك.
وعند سؤالها في لقاء إعلامي عمّا إذا رأت ويل سميث سابقا مع أي رجل، أجابت جادا بسرعة وثقة: "أبدا، أبدا، أبدا".
وألمحت أنها وزوجها سيتخذان الإجراءات القانونية بعد مزاعم من قبل مساعد ويل سميث بأنه شاهده في ممارسة شاذة مع دوان مارتن.
ونفى ويل سميث هذه الشائعات بشدة، لكنه قال إنه "لن يتحدث إلى العلن بشأنها، لأنها مجرد ادعاءات سخيفة".
وكان مساعد ويل سميث، ويدعى بلال، قد اتهم صاحب الأوسكار بهذا الاتهام الصادم في إحدى المقابلات.
وادعى أنه دخل ذات مرة على ويل سميث ووجده في وضع مخلّ مع دوان مارتن في غرفة تبديل الملابس الخاصة بالأخير.
وأصرّ متحدث باسم سميث على أن القصة "ملفقة بالكامل" في بيان أصدره لـTMZ، مشددا على أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد بلال.
ووصفت جادا سميث هذه المزاعم بـ"غير الصحيحة والسخيفة"، لافتة إلى أنّ مساعد زوجها ادعى ذلك، بسبب خلافات مالية بينه وبين ويل سميث.
ويأتي هذا الادعاء بعد سلسلة أحداث سيئة طالت ويل سميث، حيث صرحت زوجته مؤخرا أنهما منفصلان عن بعضهما البعض منذ سبع سنوات تقريبا.
وجاء إعلان زوجة ويل سميث بعد أقل من عامين على صفعته الشهيرة للممثل كريس روك، خلال تقديم الأخير حفل جوائز الأوسكار 2022.