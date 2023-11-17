ويل سميث يقاضي مساعده بعد تشكيكه بميوله الجنسية

أعلنت جادا بينكيت سميث، زوجة نجم هوليوود ويل سميث، أنهما في طريقهما لرفع دعوى قضائية بعد شائعات روّجت لوجود علاقة مثلية بين زوجها والممثل دوان مارتن.

وقالت جادا إنها "لم تر ويل سميث مع رجل قط"، مؤكدة أنّ "وجود علاقة بين زوجها ودوان مارتن مجرد شائعات".

ويأتي تعليق زوجة ويل سميث على هذه الشائعات، بعد امتناع الأخير عن الإدلاء بأي تعليق بشأن ذلك.