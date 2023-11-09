خبير الكائنات الفضائية في المكسيك: المخلوقات المكتشفة "غير عادية"
عاد الكونغرس المكسيكي إلى الواجهة مجددًا، مع عودة الصحافي والمتحمس للأجسام المجهولة خايمي موسان إليه، مدعيًا تقديمه "المزيد من الأدلة على اكتشاف مخلوقات غريبة".
وأكد في المؤتمر أن خبراء طبيون أثبتوا من خلال الفحوصات أن الجثث، التي عرضت سابقا هي لمخلوقات غير بشرية، "حقيقية".
ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، ادعى موسان أن خبراء درسوا "خمس عينات مماثلة على مدى أربع سنوات".
وتم عرض صور وأشعة سينية جديدة على الكونغرس المكسيكي، أمس الثلاثاء، لإثبات أن المخلوقات المكتشفة حقيقية بالفعل.
وزعم الصحافي المكسيكي أن "الحمض النووي الخاص بهذه المخلوقات (هجين)، ما يرجح أن الجثث كانت من نسل الإنسان".
وقال موسان: "لدينا كائن هجين، ولدينا كائنات أخرى تبدو أكثر تطورًا منا... إننا نواجه شيئًا غير عادي حقًّا".
وفي جلسة الثلاثاء، ركز موسان على إثبات أن الجثث لم تكن مزيفة من خلال تقديم أدلة من خبراء طبيين.
وأوضح: "لم يقل أي من العلماء أن نتائج الدراسة تثبت أنها كائنات فضائية، لكنني أذهب إلى أبعد من ذلك، أي أنها قد تكون دليلاً على وجود أشكال حياة غير أرضية".
أحضر موسان فريقًا من الخبراء الطبيين، لإعلان ما قال إنه نتائج الفحوصات على هذه المخلوقات.
وقال عالم الأنثروبولوجيا روجر زونيغا: "لم يكن هناك أي تدخل بشري على الإطلاق في التكوين الجسدي والبيولوجي لهذه الكائنات".
ومع ذلك، أوضح الفريق أنه لم يكن يلمح إلى أن الجثث كانت من "خارج كوكب الأرض"، لكنهم لم يجيبوا عن ماهية مصدر الرفات.
بدوره، زعم الجراح الأرجنتيني، سيليستينو أدولفو بيوتو، أنه راجع نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على الجثث، وقال إنها "كانت نسخة متطورة من بشر اليوم"، واصفًا إياهم بـ "أحفادنا".
لكن رغم ادعاءات موسان، ومحاولته تقديم براهينه، تعرض للعديد من الانتقادات.
وأصر مع ذلك على أن العينات المفترضة "ليست جزءًا من تطورنا الأرضي"، لكنه أكد أن "هذه الكائنات لم يتم العثور عليها بعد حطام جسم غامض".
وقال: "لقد تم العثور عليها في مناجم الدياتوم [الطحالب] ثم تحجرت لاحقًا."
وأضاف: "لا نعرف ما إذا كانوا كائنات فضائية أم لا، لكنهم كانوا أذكياء وعاشوا معنا". يجب عليهم إعادة كتابة التاريخ.
وأعلن في الكونغرس: "نحن لسنا وحدنا في هذا الكون الفسيح، يجب أن نتقبل هذا الواقع".
بدورها، ذكرت صحيفة "باييس" المكسيكية، أن الجثث التي عرضت في الكونغرس ذات شكل بشري تقريبًا، مع رقبة قابلة للسحب وجمجمة طويلة تظهر "خصائص نموذجية للطيور".
وفي جلسة الاستماع الأولى التي تعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي، ذكر مهتمون بالكائنات الفضائية أنه تم العثور أيضًا على عظام قوية وخفيفة ودون أسنان، وكان من الواضح بصريًّا أن لديهم ثلاث أصابع.
وزعم موسان أن التأريخ الكربوني الذي أجرته الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، بعد جلسة الاستماع الأولى، وجدت أن عمر الجثث يزيد على 1000 عام.
في عام 2017، قدَّم موسان ادعاءات مماثلة في البيرو، وخلص تقرير صادر عن مكتب المدعي العام في ذلك البلد إلى أن الجثث كانت في الواقع "دمى مصنعة حديثًا، تمت تغطيتها بمزيج من الورق والغراء الاصطناعي لمحاكاة وجود الجلد".
وأضاف التقرير أن هذه الجثث من صنع الإنسان بلا شك تقريبًا وأنها "ليست بقايا أسلاف كائنات فضائية، كما حاولوا تقديمها".
ولم يتم الكشف عن الجثث علنًا في ذلك الوقت، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت الجثث التي تم تقديمها إلى الكونجرس المكسيكي حاليًّا هي نفسها.