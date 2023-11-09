خبير الكائنات الفضائية في المكسيك: المخلوقات المكتشفة "غير عادية"

عاد الكونغرس المكسيكي إلى الواجهة مجددًا، مع عودة الصحافي والمتحمس للأجسام المجهولة خايمي موسان إليه، مدعيًا تقديمه "المزيد من الأدلة على اكتشاف مخلوقات غريبة".

وأكد في المؤتمر أن خبراء طبيون أثبتوا من خلال الفحوصات أن الجثث، التي عرضت سابقا هي لمخلوقات غير بشرية، "حقيقية".