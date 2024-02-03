نزار الفارس يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة علاقته بحورية فرغلي (فيديو وصور)
عاد الإعلامي العراقي نزار الفارس، لإثارة الشكوك مجددا، حول علاقته بحورية فرغلي، وذلك بعدما أعلن من قبل عن ارتباطه بها؛ الأمر الذي نفته الفنانة المصرية، وأعلنت في حينها عن مقاضاته.
ورغم نفي فرغلي وجود علاقة عاطفية تجمعها بنزار الفارس، وإعلانها رفع قضية ضده، إلا أنها ظهرت مجددا معه أمس الجمعة، في مقطع فيديو وعدة صور، فاجأ فيها الإعلامي العراقي متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام".
ووثق الفارس في مقطع الفيديو تواجده مع الفنانة فرغلي في منزلها على ما يبدو؛ إذ قام بإهدائها وردة حمراء كبيرة مع مصحف أحمر اللون، مبررا أن الهدية بمناسبة "عيد الحب"، وقرر أن يسبق الجميع بتقديم هدية لحورية فرغلي بهذه المناسبة.
وقال الفارس في مطلع الفيديو: "الفيديو بتاريخ 2 فبراير، وعيد الحب 14 فبراير، ولكن حبيت أسبق الكل، إن شاء الله كل أيامنا حب وسعادة ياحورية، هالوردة لعيونك الله يخليكي، وكذلك راح أهديكي مصحف يحميكي من كل شر".
وكشف الإعلامي العراقي لـ"إرم نيوز" حقيقة ظهوره مجددا مع الفنانة المصرية؛ إذ أكد على تسوية الخلافات بينهما، معلقا: "حورية حبيبتي تحبني وأحبها، ومافي أي خلاف بيننا أبدا، كان شيطان دخل بيننا ورجمناه".
وحول ارتباطه بها عاطفيا، رفض الإجابة، قائلا: "لا تعليق.. اللي عندي قلته".
وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت قبل عام من خلال حلقة برنامجها، نبأ خطوبة الإعلامي العراقي نزار الفارس من الفنانة المصرية حورية فرغلي.
وإثر ذلك، أجرت "سعيد" مداخلة هاتفية مع حورية فرغلي، التي نفت ذلك جملة وتفصيلا، معلنة أنها ستقوم برفع قضية "رد شرف" ضد الإعلامي العراقي لنشره خبرًا مكذوبا.
وأكدت في حينها أن الأولى إذا أراد خطبتها التوجه إلى والدها وشقيقها كي يفعل ذلك.
وجاءت ادعاءات الفارس قبل عام بعد زيارة لفرغلي في منزلها، لإجراء حوار إعلامي، حيث نشر أكثر من مقطع فيديو آنذاك يجمعه بها منها فيديو وهما يرقصان معا، زاعما أنها أصبحت خطيبته.