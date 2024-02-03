نزار الفارس يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة علاقته بحورية فرغلي (فيديو وصور)

عاد الإعلامي العراقي نزار الفارس، لإثارة الشكوك مجددا، حول علاقته بحورية فرغلي، وذلك بعدما أعلن من قبل عن ارتباطه بها؛ الأمر الذي نفته الفنانة المصرية، وأعلنت في حينها عن مقاضاته.

ورغم نفي فرغلي وجود علاقة عاطفية تجمعها بنزار الفارس، وإعلانها رفع قضية ضده، إلا أنها ظهرت مجددا معه أمس الجمعة، في مقطع فيديو وعدة صور، فاجأ فيها الإعلامي العراقي متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام".

ووثق الفارس في مقطع الفيديو تواجده مع الفنانة فرغلي في منزلها على ما يبدو؛ إذ قام بإهدائها وردة حمراء كبيرة مع مصحف أحمر اللون، مبررا أن الهدية بمناسبة "عيد الحب"، وقرر أن يسبق الجميع بتقديم هدية لحورية فرغلي بهذه المناسبة.

وقال الفارس في مطلع الفيديو: "الفيديو بتاريخ 2 فبراير، وعيد الحب 14 فبراير، ولكن حبيت أسبق الكل، إن شاء الله كل أيامنا حب وسعادة ياحورية، هالوردة لعيونك الله يخليكي، وكذلك راح أهديكي مصحف يحميكي من كل شر".

وكشف الإعلامي العراقي لـ"إرم نيوز" حقيقة ظهوره مجددا مع الفنانة المصرية؛ إذ أكد على تسوية الخلافات بينهما، معلقا: "حورية حبيبتي تحبني وأحبها، ومافي أي خلاف بيننا أبدا، كان شيطان دخل بيننا ورجمناه".

وحول ارتباطه بها عاطفيا، رفض الإجابة، قائلا: "لا تعليق.. اللي عندي قلته".