تعرض الإعلامي الإماراتي عبد الرحمن أمين لأزمة صحية
تعرّض مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عبد الرحمن أمين، إلى وعكة صحية.
وكان الفنان الإماراتي أحمد عبد الرزاق قد ناشد متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، الدعاء للإعلامي "أمين"، بعد إصابته بعارض صحي على ما يبدو.
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل للوعكة التي ألمت بالإعلامي القدير.
ودرس عبد الرحمن أحمد محمد أمين بكالوريوس إدارة أعمال في جامعة القاهرة، وأصبح مدير قناة "دبي ريسينغ"، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي، ومشرف الألعاب الجماعية من 1984 إلى 1998، ومدير منتخبات في اتحاد الإمارات لكرة السلة من 1986 إلى 1992، ولاعب كرة سلة في نادي النصر.
كما قام بإعداد وتقديم العديد من برامج الهجن، والخيول، والسباقات، وكذلك عمل معلقا رياضيا في قناة تلفزيون دبي خلال الفترة ما بين 1990 و1998، كما كان مقدم برنامج استوديو 2000 في قناة دبي الرياضية منذ إنشائها، ومقدم برنامج تحدي 2008، ومقدم استوديوهات التحليل الفني في البطولات المحلية والعربية والخليجية، وغيرها من البرامج.