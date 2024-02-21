تعرض الإعلامي الإماراتي عبد الرحمن أمين لأزمة صحية

تعرّض مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، عبد الرحمن أمين، إلى وعكة صحية.

وكان الفنان الإماراتي أحمد عبد الرزاق قد ناشد متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، الدعاء للإعلامي "أمين"، بعد إصابته بعارض صحي على ما يبدو.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل للوعكة التي ألمت بالإعلامي القدير.