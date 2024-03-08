الملياردير روبرت مردوخ يخطب للمرة السادسة في سن 92 عاما

أعلن قطب الإعلام روبرت مردوخ، البالغ 92 عاماً، خطوبته للمرة السادسة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس.

وسيتزوج الملياردير الأسترالي الحاصل على الجنسية الأمريكية من إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة من أصل روسي، والتي تصغره بـ25 عاماً.

وتبلغ جوكوفا 67 عاماً، وهي أيضاً والدة داريا جوكوفا، المحسنة وجامعة الأعمال الفنية والزوجة السابقة للأوليغارشي الروسي رومان أبراموفيتش.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ الثنائي بدآ بالمواعدة اعتباراً من الصيف الماضي، وهما يخططان للزواج في حزيران/يونيو في دارة الملياردير في كاليفورنيا.

وتزوج روبرت مردوخ، وهو أب لستة أبناء، لأول مرة في الفترة من 1956 إلى 1967 من باتريشيا بوكر، وهي مضيفة طيران أسترالية، ثم لأكثر من 30 عاماً من الصحافية البريطانية آنا تورف. ثم تزوج من سيدة الأعمال من أصل صيني ويندي دينغ، خريجة جامعة ييل، حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.

وبعد طلاقه من عارضة الأزياء جيري هول في صيف عام 2022، أعلن الملياردير خطوبته للمرة الخامسة على آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنهما انفصلا بعد أقل من شهر.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ترك رجل الأعمال رئاسة "فوكس"، الشركة الأم لقناة "فوكس نيوز" المحببة لدى المحافظين الأمريكيين، وشركة "نيوز كورب"، وقرر تسليم رئاسة هذه الإمبراطورية لابنه لاكلان.