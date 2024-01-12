إعادة تدوير الأفلام المصرية استثمار للنجاح أم افتقار للإبداع؟

اتجه طيف من شباب فناني مصر، مؤخرًا، لتقديم أعمال سينمائية تم تقديمها من قبل وحققت نجاحًا كبيرًا، ليضعوا أنفسهم في مقارنة مع النجوم الأصليين للعمل.

ورغم أنّ معظم الأعمال التي تم تدويرها من قبل لم تحقق نجاحًا مقارنة بالعمل الأصلي، إلا أنّ الشغف بإعادة تدوير أفلام جديدة لا يزال قائمًا، ومنها على سبيل المثال، فيلم "شمس الزناتي"، الذي قدمه الفنان عادل إمام من قبل، والذي أعلن نجله الفنان محمد إمام عن إعادة تقديمه، وكذلك فيلم "البحث عن فضيحة" لعادل إمام، والذي سيعاود تقديمه الفنان كريم محمود عبدالعزيز.