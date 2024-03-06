تفاقم مشاكل آيفون في الصين مع انخفاض المبيعات

أظهر بحث مستقل لشركة "Counterpoint Research"، انخفاضاً في مبيعات هواتف آيفون من شركة "أبل" في الصين بنسبة مُفاجئة بلغت 24% خلال الأسابيع الستة الأولى من هذا العام، وفقاً لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

وبحسب البحث، انكمش سوق الهاتف المحمول في الصين بنسبة 7% في الأسابيع الأولى من هذا العام، وذهبت الحصة الأكبر إلى شركة "Vivo"، التي استهدفت شريحة الميزانية.

ولتحفيز الطلب، طرحت شركة "أبل" خصومات نادرة على متجرها الإلكتروني في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ويقوم البائعون عبر الإنترنت الآن بتخفيض الأسعار بما يصل إلى 180 دولارًا.

ووفق موقع "بلومبيرغ"، انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 2.4% في نيويورك، صباح يوم الثلاثاء، بنحو 11% منذ بداية العام. لتفقد الشركة لقب الأكثر قيمة في العالم، وإزالتها هذا الشهر أيضًا من قائمة "Goldman Sachs" لأعلى الاستثمارات، وقائمة "Evercore ISI" للأداء التكتيكي المتفوق.

كما أعلنت شركة "Hon Hai Precision Industry Co"، الشريكة في تجميع هواتف آيفون، عن انخفاض المبيعات بنسبة 18% خلال الشهرين الأولين من العام. ويمثل الهاتف أكثر من نصف مبيعات شركة أبل ونسبة كبيرة من دخل الشركة التايوانية.

وأشار البحث إلى أن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، تعمل على زيادة الاستثمار في الرهانات الكبيرة الأخرى، حيث تقوم بتنويع تشكيلة منتجاتها والتركيز على مطاردة المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي.

بينما كانت شركة "هواوي تكنولوجيز"، ومقرها شنتشن، بمثابة شوكة في خاصرة شركة أبل منذ الظهور المفاجئ لأول مرة لأجهزة "Mate 60 Pro" المحلية، الأمر الذي أثار موجة من عمليات الشراء الصينية لتأخذ حصة من الشركة الأمريكية.

لتقفز حصة هواوي إلى 16.5% من السوق الصينية في الأسابيع الستة الأولى، بعد أن كانت 9.4%. بينما انخفضت حصة أبل في السوق إلى أقل من 16%.