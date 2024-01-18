فرح الهادي تنهار باكية أثناء حديثها عن أمها

انهارت الفنانة فرح الهادي، باكية، أثناء التطرق إلى الحديث عن والدتها، واللقاء بينهما، بعد قطيعة دامت عاما ونصف العام.

وكشفت الهادي، وهي من بدون الكويت، خلال استضافتها هي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي في برنامج المشهورة دانة الطويرش، أن طفلها آدم، كان سببًا في عودة المياه إلى مجاريها بينها وبين أمها.

وأكدت في حديثها أنها "تمنت لو كانت والدتها معها في كل تفاصيل ومراحل حملها، وكل ما مرت فيه مسبقا"، لافتة إلى أن "والدتها تدرك كم كانت ترغب في مساندتها".

وقالت إنها تتمنى لو تعود الأيام بها إلى طفولتها، لتعويض والدتها عن كل شيء، مبينة أن "والدتها تعبت كثيرا"، معلقة: "وايد أمور، وايد أمي تعبت، ودي أنا أعوضها عن كل شي مرت فيه..".

وتأثرت الفنانة الهادي أثناء حديثها عن اللقاء بينهما، واصفة اللقاء بينها وبين والدتها أنه أشبه بفيلم، متابعة بالقول "إنه وعلى الرغم من أنّ العديد من الأمور بقيت عالقة بينهما، لكن وجود طفلها آدم مع جدته أمر يهمها كثيرا".

وأضافت أنه بعد ولادة طفلها، لم تعد ترغب في إضاعة المزيد من الوقت، في هذه القطيعة.

بدوره، أكد الفنان عقيل الرئيسي أنه اقترح على فرح أن يصطحبها وآدم إلى والدتها، وذلك بهدف الصلح بينهما.

وكان خلاف حاد قد نشب بين فرح الهادي ووالدتها وشقيقتها الفنانة شوق الهادي، قبل أكثر من عام، بعد اتهام عقيل الرئيسي لوالدة فرح وشقيقتها شوق بممارسة السحر الأسود والشعوذة للتفريق بينهما.