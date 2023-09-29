زياد برجي يعلن انتصاره مجددا على إليسا
أعلن الفنان اللبناني زياد برجي انتصاره قضائيًّا مرة أخرى على مواطنته الفنانة إليسا، على خلفية الأزمة بينهما على أغنية "وبطير".
ونشر "برجي" نص بيان عبر حسابه في منصة "إكس" يؤكد فيه برد محكمة الاستئناف في دبي الدعوى التي تقدمت بها إليسا مؤخرًا.
وجاء في البيان الجديد الذي نشره الفنان اللبناني: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا".
وكانت الفنانة إليسا قد تقدمت بدعوى في دبي بشأن ملكة أغنية "وبطير"، وهي من ألحان زياد برجي وكلمات الشاعر أحمد ماضي، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وقتها لعدم الاختصاص، فعادت واستأنفت قرار الرد، لكن الحكم الجديد، الذي صدر الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول رد الدعوى مرة أخرى.
وتعود تفاصيل القضية عندما قررت الفنانة إليسا في وقت سابق مقاضاة زياد برجي الذي أعاد نشر أغنية "أنا وبس" بصوته وباسم "وبطير"، وصدر حكم آنذاك في لبنان لمصلحة الفنانة بمنع زياد من تأدية الأغنية في الحفلات.
وكانت الدعوى حينها تتهم برجي والشاعر أحمد ماضي بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لإليسا في أغنية "أنا وبس". إلا أن الفنان اللبناني تقدم باستئناف للحكم الصادر حينها وكسب الدعوى.