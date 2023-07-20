دينا حايك: "إليسا ونانسي عجرم تجاهلتا مرضي"

انتقدت المغنية اللبنانية دينا حايك ما اعتبرته "تجاهل" مواطنتيها الفنانتين إليسا ونانسي عجرم لها، خلال رحلة علاجها من مرض السرطان.

وقالت، بعد حلولها ضيفة في برنامج "بلا تصنيف" على قناة "أل بي سي"، إنها تواصلت مع إليسا للاستفادة من تجربتها في محاربة السرطان وقدَّمت لها النصائح، لكنها لم تعاود السؤال عنها والاطمئنان عليها.

ولفتت إلى أنها شعرت بالحزن لتجاهل نانسي عجرم لها خلال فترة مرضها وعدم اطمئنانها عليها مطلقًا.

وفي المقابل، أكدت "حايك" أن هناك العديد من الفنانين دعموها، كان على رأسهم الفنان وائل كفوري، وفارس كرم، وملحم زين، وأحلام، وشمس الكويتية وغيرهم.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها "الآن بخير" بعد أن تغلبت على المرض وشفيت تمامًا، مضيفة أنها تستعد حاليًّا لإطلاق عدد من الأغنيات.