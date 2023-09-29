وفاة أفراد من عائلتي عروسي حريق الحمدانية
توفيت والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق، الذي شبّ في قاعة "الهيثم" للأفراح يوم الثلاثاء.
وبحسب موقع "بغداد اليوم"، قال مصدر طبي إن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل؛ نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة شقيقة العريس في الحادث، بعد يومين من تواجدها في المستشفى.
وأسفر الحريق، وفق آخر إحصائية رسمية عن وفاة نحو 120 شخصًا، وإصابة أكثر من 150 آخرين.