وفاة أفراد من عائلتي عروسي حريق الحمدانية

توفيت والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى في العراق، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق، الذي شبّ في قاعة "الهيثم" للأفراح يوم الثلاثاء.

وبحسب موقع "بغداد اليوم"، قال مصدر طبي إن والدة وشقيق العروس توفيا داخل مستشفى في الموصل؛ نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.