"غسل الوجه صباحا" ليس صحيا للجميع

تُعتبر عادة غسل الوجه صباحا بشكل يومي من ضرورات النظافة الشخصية، ومن الطرق الهامة للحفاظ على بشرة صحية، بيد أن المبالغة في ذلك قد تؤدي إلى نتائج عسكية، بحسب موقع "هيلث" الطبي.

وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية، ستيفاني ساكستون دانيلز، يلعب تنظيف الوجه دورًا مهمًّا في إزالة الأوساخ، والزيوت، وخلايا الجلد الميتة، والمكياج، والمواد التي تسد المسام والغدد.

ولكن، عندما يتعلق الأمر بعدد المرات التي يجب على الشخص تنظيف بشرته فيها، فلا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، إذ يعتمد الأمر على نوع البشرة، وفقا لطبيبة الأمراض الجلدية، كارولين ستول.

فبالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من البشرة المعرضة لحب الشباب أو البشرة الدهنية، قد يكون غسل الوجه وتنظيفه مرتين يوميًّا مفيدًا.

وأوضحت ستول أن غسل الوجه صباحاً "يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، التي يمكن أن تسد المسام"، لافتة إلى أن ذلك يعد أيضا طريقة جيدة للتخلص من بقايا منتجات العناية بالبشرة.