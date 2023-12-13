غسل الشعر بالصالون يعرض حياتك للخطر

حذر أطباء المخ والأعصاب من الإصابة بالسكتات الدماغية في صالونات التجميل، خصوصا بعد تكرار الحوادث المؤسفة في الآونة الأخيرة.

ووفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي، أكد الأطباء أن وضعية غسل الشعر في صالونات التجميل خطيرة؛ فعندما تكون الرقبة ممتدة بشكل مفرط فوق حوض الغسيل، ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ؛ ما يعرضك لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ويشير الأطباء إلى أن وضعية التمدد بشكل مفرط تلعب دورا في إتلاف شرايين الرقبة؛ ما يتسبب بتكوين جلطات دموية، والتي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ وتسبب السكتة.

ويقول الأطباء إن العامل الرئيس لتلف الشرايين هو فرط تمدد الرقبة، خاصة عندما يقترن الأمر بعوامل أخرى، مثل أمراض الأوعية الدموية أو تشوهات الشرايين.

وتشمل أعراض السكتة الدماغية: الصداع المفاجئ والدوخة، واضطرابات في البصر، وضعف أو تنميل في الأطراف.

وللوقاية من خطر الإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية في الصالونات، يؤكد الخبراء على أهمية تصميم كراسي توفر دعما كافيا للرقبة والرأس تجنبا للتمدد الزائد.