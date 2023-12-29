حورية فرغلي: "الوسط الفني فيه حاجة غريبة"

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي في لقاء إعلامي أنّ "الوسط الفني لم يعد كما هو في السابق".

وقالت، خلال استضافتها في برنامج "من الآخر"، أنّ "الوسط الفني فيه حاجة غريبة"، لافتة أنّه تغير ولم يعد كما كان قبل 13 عاما، حين انطلقت مسيرتها الفنية.

وأكدت الفنانة المصرية أنها "لم تستطع العودة إليه؛ لأنها لم تستطع التأقلم معه"، معلقة: "لأن في شلل وأنا ماليش شلة وحاسة إني مش مرغوب فيا في الوسط الفني".

وعلقت بشأن تعرضها للسحر أنها "تعرضت لسحر سفلي بالتعطيل وعدم الزواج".

وأوضحت أنها "كانت تعاني دائما من الإرهاق والمرض، ولم يتمكن أي طبيب من تشخيصها، حتى اكتشفت بالصدمة سحرا في منزلها".

وأضافت حورية فرغلي: "(..) لقيت في عمل في البيت، ولما فتحته لقيت فيه دم بتاعي ولقيت ورقة مكتوب عليها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح ضريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها".