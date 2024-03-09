كوميديا رمضان السعودية تطال جورجينا صديقة رونالدو عبر "زواج مسيار"

طالت الكوميديا السعودية التي ستقدمها الشاشات خلال شهر رمضان المبارك، صديقة نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، عندما اختارها الكوميدي السعودي عبدالله السدحان نجمة لبوستر دعائي ساخر عن مسلسل يحكي عن زواج المسيار.

ونشر "السدحان" البوستر عبر حسابه على "إكس" خلال ترويجه لأعماله التي ستعرض في الشهر الفضيل، وظهر في مقدمته جورجينا والسدحان، بينما يحمل اسم المسلسل الذي سيعرض في عيد الفطر اسم "أضرار زواج المسيار".

ووجد البوستر الكوميدي تفاعلاً لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يثير زواج المسيار على الدوام، جدلاً واسعًا، بينما تحظى جورجينا بشهرة كبيرة اكتسبتها من صديقها ووالد أطفالها رونالدو.