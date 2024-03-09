كوميديا رمضان السعودية تطال جورجينا صديقة رونالدو عبر "زواج مسيار"
طالت الكوميديا السعودية التي ستقدمها الشاشات خلال شهر رمضان المبارك، صديقة نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو، عندما اختارها الكوميدي السعودي عبدالله السدحان نجمة لبوستر دعائي ساخر عن مسلسل يحكي عن زواج المسيار.
ونشر "السدحان" البوستر عبر حسابه على "إكس" خلال ترويجه لأعماله التي ستعرض في الشهر الفضيل، وظهر في مقدمته جورجينا والسدحان، بينما يحمل اسم المسلسل الذي سيعرض في عيد الفطر اسم "أضرار زواج المسيار".
ووجد البوستر الكوميدي تفاعلاً لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يثير زواج المسيار على الدوام، جدلاً واسعًا، بينما تحظى جورجينا بشهرة كبيرة اكتسبتها من صديقها ووالد أطفالها رونالدو.
وكتب أحد المعلقين مستغربًا: "جورجينا ومسيار مرة وحده، والله كثير كدا"، وقال آخر في تعليق ساخر: "رونالدو راح يظهر في آخر حلقه ويأخذ جورجينا وينتقم لها .."، في إشارة لأشهر كلمات رونالدو خلال احتفاله بالأهداف.
وقال معلقون آخرون، إن السدحان ربما يكون جادًا، وإن من ظهرت معه في البوستر الدعائي هي ريما العنزي، السعودية التي تشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بشبهها الكبير من جورجينا.
وكثيرًا ما يشارك "السدحان" متابعيه، صورًا ومقاطع فيديو، وتعليقات طريفة، تتفق وشخصية الفنان الكوميدي، الذي يعد من أبرز فناني الكوميديا السعوديين منذ مشاركته في سلسلة "طاش ما طاش" الشهيرة.
ويشارك "السدحان" في رمضان الحالي، بمسلسل "هم بضحك"، وهو من تأليف ضيف الله زيد، وإخراج أحمد الفردان.