مركبة فضاء أمريكية تدخل مدار القمر وتستعد للهبوط

وصلت مركبة فضاء صنعتها شركة "إنتويتيف ماشينز" إلى مدار القمر، اليوم الأربعاء، في طريقها لمحاولة القيام بأول هبوط أمريكي على القمر منذ أكثر من 50 عامًا، وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية تابعة لشركة خاصة.

وقالت الشركة في بيان على الإنترنت إن المركبة من طراز "نوفا-سي" ذات الأرجل الست، والتي أُطلق عليها اسم (أوديسيوس)، دخلت مدارًا دائريًا على ارتفاع 92 كيلومترًا فوق سطح القمر بعد تشغيل الدفع الصاروخي الرئيس لمدة 7 دقائق تقريبًا في مناورة دخول المدار.

وبافتراض سير الأمور وفقًا لما هو مخطط له، فمن المتوقع أن تخفض المركبة الفضائية مدارها تدريجيًا خلال 24 ساعة قادمة وتهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في الساعة 5:49 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2249 بتوقيت جرينتش)، غدًا الخميس، وعلى متنها 6 حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية.

وقالت الشركة إن أوديسيوس لا تزال "بحالة ممتازة"، مضيفة أنها طوال مدة بقائها في مدار القمر على بعد مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض سيقوم مراقبو المهمة في هيوستن بمتابعة بيانات الرحلة من المركبة الفضائية ونقل صور القمر.

وبدأت رحلة أوديسيوس قبل 6 أيام، في 15 فبراير/ شباط الجاري، على متن صاروخ من طراز فالكون-9، الذي صنعته شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وإذا نجحت الرحلة، ستمثل أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ آخر مهمة مأهولة لمركبة "أبولو" إلى القمر، في العام 1972، والأولى من قبل شركة خاصة.

وستمثل هذه المهمة حال نجاحها أيضًا أول رحلة إلى سطح القمر في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لناسا، إذ تحاول الولايات المتحدة إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل أن تهبط الصين بمركبتها الفضائية المأهولة هناك.