فنانة روسية تورث بوتين ملياري دولار

توفيت الفنانة والناقدة والكاتبة الروسية، نينا موليفا، عن عمر ناهز 98 عاما، ووهبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثروة فنية تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة الروسية، أن عضوة اتحاد الفنانين واتحاد الكتاب الروس توفيت الأحد 11 فبراير/شباط الجاري، غير أن وفاتها لم تُكتشف إلا أمس الثلاثاء.

وأعربت الوزارة عن تعازيها قائلة: "ذكرى مباركة لعالمة وكاتبة ومحاربة وامرأة مذهلة فريدة من نوعها".

ولدت نينا موليفا في 5 ديسمبر/كانون الأول 1925 في العاصمة موسكو، وألّفت أكثر من 120 كتابا مخصصا لأعمال الرسامين الروس.

وتحمل نينا موليفا دكتوراه في العلوم التاريخية، وهي عضوة في اتحاد الكتاب واتحاد الفنانين الروس.

وتمتلك أعمالا ولوحات لكبار المبدعين الروس وعلى رأسهم، إيفان نيكيتين، وديمتري ليفيتسكي، وبافيل تشيستياكوف، وكونستانتين كوروفين.