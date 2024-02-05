بوتين يأمر الاستخبارات الروسية بتدريب مزيد من النساء

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز الأمن الفيدرالي (الاستخبارات)، بتوسيع قائمة التخصصات ومجالات التدريب للنساء.

وأورد الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الاثنين، أن بوتين طلب تقريرَا عن ذلك، بحلول الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأوصى الرئيس جهاز الأمن الفيدرالي، برفع عدد الطالبات في المؤسسة التعليمية الحكومية الفيدرالية للتعليم العالي.

ويتخصص طلاب أكاديمية جهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي، في التعليم الاستخباراتي العالي، بما في ذلك مجال أمن المعلومات.

ويحل جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الجديدة -بإدارة ألكسندر بورتنيكوف- محل هيئة أمن الدولة، أي جهاز "كا جي بي" السوفيتي الذي عرف بقدراته الاستخباراتية العالية.