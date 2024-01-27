بن صويلح لـ"إرم نيوز": نفتقد لـ"نجم شباك" إماراتي

تحدّث الفنان علي صالح الجابري، والشهير بـ"بن صويلح"، من خلال حواره لـ «إرم نيوز»، عن التحديات التي تواجه الفنان الشاب الإماراتي في مجال الفن.

وتتعدد مواهب "بن صويلح" ما بين ممثل واستاند آب كوميدي ويوتيوبر، وله تواجد كبير على منصات التواصل الاجتماعي.