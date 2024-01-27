بن صويلح لـ"إرم نيوز": نفتقد لـ"نجم شباك" إماراتي
تحدّث الفنان علي صالح الجابري، والشهير بـ"بن صويلح"، من خلال حواره لـ «إرم نيوز»، عن التحديات التي تواجه الفنان الشاب الإماراتي في مجال الفن.
وتتعدد مواهب "بن صويلح" ما بين ممثل واستاند آب كوميدي ويوتيوبر، وله تواجد كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
هل أصبحت منصات التواصل متنفسا للفنان، في ظل انحسار الأعمال الفنية وفرص التمثيل؟
نعم بالطبع، أنا من رأيي أنّ منصات التواصل الاجتماعي أصبحت متنفسًا للفنان، كي يطلق موهبته على الشاشات الصغيرة.. وأكيد في انحسار في الأعمال الفنية، و«السوشيال» أعطت لكل موهوب فرصة أن يثبت موهبته.
كفنان ويوتيوبر إماراتي كوميدي. بصراحة، أين المسلسل والمسرح الإماراتي الكوميدي؟
أولًا، أنا بدأت في المسرح قبل الـ"سوشيال ميديا"، وكنت أؤدي أدوارا في مسرحيات سواء قصيرة أو طويلة، لكن المسرح يحتاج إلى شغل أكثر ووقت ومجهود والنص الذي يستحق، كما أنه يحتاج أيضا إلى الدعم من الشركات والمنتجين حتى يظهر المسرح الإماراتي بشكل أفضل.
هل ترى أن الشباب الإماراتي "مظلوم" في التواجد على شاشة التلفاز؟
أرى ذلك، لأنّ منتجي الأعمال الدرامية يستعينون بممثلين غير إماراتيين، في الوقت الذي يتم فيه التصوير داخل الإمارات. يحدث ذلك في المسرح أيضا رغم أنّ المواهب الإماراتية موجودة.
لكن نحن بحاجة لمن تهمه الموهبة الإماراتية لاستثمارها واستغلالها في الأعمال الدرامية والمسرح، وأكثر فئة تحتاج دعمًا لمواهبها هي فئة الشباب، وحتى الآن نحن لا نملك سواء في الدراما أو المسرح الإماراتي، "نجم شباك" إماراتي. فمنذ 15 عاما على الأقل نفتقد تواجد الممثل الإماراتي في الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرح. وكذلك نفتقد منح الشباب الإماراتي الموهوب فرصًا في أدوار البطولة.
وما الحل لذلك؟
الحل.. هو دخول فئة الشباب للأعمال الفنية الإماراتية المختلفة ما بين السينما والدراما والمسرح، لتكبير القاعدة الفنية من الشباب، لأنّ إسناد الأعمال الإماراتية مقتصر على الفنانين الكبار أو القدامى، لكن لا يوجد «ريفريش» للممثلين؛ لذا نحتاج لعمل «ريفريش»، والنتيجة بالتأكيد ستكون لصالحنا وسنعثر على كم كبير من المواهب الإماراتية.
هل تتوقع أن يصبح "ستاند أب كوميدي" بديلا للمسلسلات الكوميدية؟
أنا لا أعتقد هذا الشيء، لأن الـ"ستاند أب كوميدي" له جوّه الخاص، والأعمال الفنية الأخرى لها جوّها، مثال.. "أنت في نفس اليوم تقدر تشوف مسلسل وفي نفس اليوم تقدر تشوف ستاند أب"، كل فن وله جمهوره الخاص ومحبوه، لكن الـ"ستاند أب كوميدي" في الإمارات بدأ سوقه وقاعدته الجماهيرية يتسعان، وأرجح أن يكون هناك إقبال كبير عليه في السنوات المقبلة.
كـ بن صويلح.. من أنت؟ ممثل أم ستاند أب كوميدي أم يوتيوبر أم بلوجر؟
أنا أعتبر نفسي ناشطا في التواصل الاجتماعي، وأعتبر نفسي أيضًا ممثلا سينمائيا، وممثلا مسرحيا وستاند أب كوميدي، ولكن الأقرب لقلبي لقب ممثل مسرح و"ستاند أب كوميدي"؛ لأنني أجد نفسي أكثر على المسرح؛ لأنّ المسرح يعطيني مجالا كبيرا حتى أعبّر عما في رأسي، وأظهر موهبتي؛ لأنّ الموهبة تتجلى أكثر على المسرح، ومباشرة أمام الجمهور، حتى وقفتي على المسرح تشعرني بالحرية أكثر، لكن في السوشيال ميديا أنت محصور في عدد معين فقط من الأفكار.