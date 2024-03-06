"مخرج بوربع".. الأزمة تشتعل بين أحمد العونان وحسين المفيدي (فيديو)

تصاعدت الأزمة بين الفنان الكويتي أحمد العونان ومواطنه المخرج حسين المفيدي، على خلفية تصريحات واتهامات بينهما.

وكان المفيدي قد ظهر في بودكاست فني، حين سئل عن اتهامات سابقة من قبل الفنان أحمد العونان لشخصه، اعتبره فيها مسؤولا عن "تأخر نجمه الفني".

وظهر أحمد العونان في مقابلة إعلامية مع مي العيدان قبل نحو 3 سنوات، وقال إن المخرج حسين المفيدي والفنان خليفة خليفوه كانا سببا في تأخر نجوميته، حيث كانا يتعاملان معه كـ"عامل" يجلب لهما الأغراض ومتطلباتهما فقط، ولم يقدما له تدريبا فنيا.

وردّ المخرج الكويتي على اتهامات العونان بالقول إنه عرفه بين عامي 1995 و1996، عندما قام وزملاء له بإعلان حاجتهم لوجوه جديدة لتمثيل فيلم سينمائي، فتقدم أكثر من 500 شخص، وكان عليهم أن يختاروا بين 60 إلى 70 فقط.

وأضاف أن العونان كان من بين المتقدمين آنذاك، واصفا إياه بـ"الفنان المميز"، قبل أن يقول للعونان إن باب الترشح أغلق، فأجابه العونان أنه على استعداد للعمل في أي شيء، مقابل البقاء والتعلم.