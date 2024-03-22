وزير إسرائيلي: سنسيطر على رفح ولو بـ"شقاق" مع واشنطن

أكد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، على أن إسرائيل ستسيطر على مدينة رفح "حتى لو تسبب ذلك في شقاق مع الولايات المتحدة"، واصفا المدينة المكتظة باللاجئين في قطاع غزة بأنها "المعقل الأخير" لحماس و" يضم ربع مقاتليها".

وقال ديرمر لبودكاست "كول مي باك" الأمريكي، أمس الخميس، "نحن واثقون من قدرتنا على تنفيذ ذلك بطريقة فعالة، ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن أيضا على الجانب الإنساني".

وأفاد الوزير أن هناك "4 كتائب سليمة تابعة لحماس في رفح، مدعومة بمقاتلين انسحبوا من أجزاء أخرى من غزة، وهو ما يمثل 25% من قوة الحركة قبل الحرب، وتابع "لن نترك ربعهم في مكانهم".