اجتماع مرتقب في واشنطن لبحث "عملية رفح"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن، مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح؛ لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت عن المتحدثة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى، يضم مسؤولين من الجيش والمخابرات والعاملين في المجال الإنساني، إلى واشنطن؛ لإجراء مناقشات موسعة في الأيام المقبلة.

وأوضحت كارين جان بيير أن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد، لكن من المرجح أن يُعقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أن حذّر تقرير للأمم المتحدة، يوم الاثنين، من أن القطاع الفلسطيني سيواجه مجاعة على الأرجح في مايو/ أيار.