والد "مفقود المغارة" في سوريا: هناك حلقة مفقودة في قضية ابني

كشف والد قيس الزرزور، مفقود مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس السورية، معلومات تدلل على أن ابنه اختفى بعد خروجه من المغارة وليس داخلها.

وقال "هاجِم الزرزور"، والد المفقود إن "المعلومات لا تزال شحيحة، لكن البحث في المغارة انتهى تمامًا"، لافتًا إلى أن الدفاع المدني مشَّط المغارة 4 مرات على الأقل دون جدوى، كما قام متطوعون كذلك بدخول المغارة والبحث دون العثور على أي أثر يدلّ على ابنه.

ولفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسل محرز إلى أنّ عملية تمشيط المغارة المكثفة تؤكد أن "ابنه ليس موجودًا فيها مطلقًا".

وشكك والد الطالب السوري برواية أصدقاء نجله، الذين كانوا برفقته عند وقوع الحادثة، مبينًا أنّ حادثة اختفاء قيس وقعت قرابة الـ12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، لكن رفاق ابنه أبلغوه عن اختفائه نحو الـ3 ظهرًا، أي بعد ثلاث ساعات من حدوث ذلك.