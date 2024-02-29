والد "مفقود المغارة" في سوريا: هناك حلقة مفقودة في قضية ابني
كشف والد قيس الزرزور، مفقود مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس السورية، معلومات تدلل على أن ابنه اختفى بعد خروجه من المغارة وليس داخلها.
وقال "هاجِم الزرزور"، والد المفقود إن "المعلومات لا تزال شحيحة، لكن البحث في المغارة انتهى تمامًا"، لافتًا إلى أن الدفاع المدني مشَّط المغارة 4 مرات على الأقل دون جدوى، كما قام متطوعون كذلك بدخول المغارة والبحث دون العثور على أي أثر يدلّ على ابنه.
ولفت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسل محرز إلى أنّ عملية تمشيط المغارة المكثفة تؤكد أن "ابنه ليس موجودًا فيها مطلقًا".
وشكك والد الطالب السوري برواية أصدقاء نجله، الذين كانوا برفقته عند وقوع الحادثة، مبينًا أنّ حادثة اختفاء قيس وقعت قرابة الـ12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، لكن رفاق ابنه أبلغوه عن اختفائه نحو الـ3 ظهرًا، أي بعد ثلاث ساعات من حدوث ذلك.
وعلق بالقول: "يعني ثلاث ساعات في حلقة مفقودة، أنا اليوم شفت صورة متاكد أن قيس خارج المغارة، كانوا عند المغارة بتصوروا بالموبايلات، فهمت من الصورة إن كان خارج المغارة".
وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة عين الدلبة، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها، صباح يوم الاثنين، بهدف زيارتها واستكشافها، قبل أن ينتهي كل شيء بطريقة غير متوقعة.
ووفق رواية أصدقاء الزرزور، فقد خرجوا جميعهم وبصحبتهم قيس من المغارة بعد أن دخلوها للاستكشاف، إلا أن صديقهم قرر العودة إلى المغارة، ولم يخرج بعدها مطلقًا.
ورغم البحث المكثف من فرق الإنقاذ والأهالي داخل مغارة عين الدلبة، فإنه لم يتم العثور على أي أثر لقيس الزرزور.
وشغل لغز الشاب المحيّر، الرأي العام السوري، وخرج العديد من الأهالي للمشاركة في عملية البحث، بينما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وسط غياب أي شبهة جنائية إلى حد اللحظة.