"إرم نيوز" يحتفل بالدرع الذهبي من شركة "يوتيوب"

احتفل فريق موقع "إرم نيوز" في مقر "إرم ميديا" بمنطقة ياس في العاصمة أبو ظبي، اليوم الأحد، بحصول الموقع على الدرع الذهبي من شركة يوتيوب.

وحصل "إرم نيوز" على الدرع الذهبي بعد تجاوز عدد مشتركي قناة الموقع على المنصة العالمية مليون مشترك، إذ يمنح هذا الدرع للقنوات التي تصل إلى مليون مشتركٍ فأكثر.

وتخطى عدد مشتركي القناة مؤخرا المليون وأربعمائة ألف مشترك.