"إرم نيوز" يحتفل بالدرع الذهبي من شركة "يوتيوب"
احتفل فريق موقع "إرم نيوز" في مقر "إرم ميديا" بمنطقة ياس في العاصمة أبو ظبي، اليوم الأحد، بحصول الموقع على الدرع الذهبي من شركة يوتيوب.
وحصل "إرم نيوز" على الدرع الذهبي بعد تجاوز عدد مشتركي قناة الموقع على المنصة العالمية مليون مشترك، إذ يمنح هذا الدرع للقنوات التي تصل إلى مليون مشتركٍ فأكثر.
وتخطى عدد مشتركي القناة مؤخرا المليون وأربعمائة ألف مشترك.
وتطرح قناة "إرم نيوز" على يوتيوب مجموعة متنوعة من الفيديوهات السياسية والرياضية والتكنولوجية والمنوعة، بالإضافة إلى التقارير الخاصة والتحقيقات الاستقصائية، يعدها فريق محترف من صناع المحتوى في الموقع.
وجوائز صانعي المحتوى وتعرف أكثر باسم دروع اليوتيوب، هي هدية من شركة يوتيوب للقنوات الأكثر شعبية.
وتهدف هذه الدروع إلى التعريف بأفضل نوعية من الفيديوهات الموجودة في موقع يوتيوب، وتستند فقط على عَدد المشتركين في القناة.
ويعمل فريق "إرم نيوز" على تقديم تغطية شاملة لكافة الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية التي تدور في مختلف دول العالم.