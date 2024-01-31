حكم بحبس وتغريم فنانة مصرية بتهمة السرقة (صور)

أصدرت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، قراراً بحبس وتغريم الفنانة التشكيلية غادة والي وتغريمها مالياً بتهمة سرقة أعمال فنية تخص فناناً روسياً واستخدامها دون تصريح.

وتضمن قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً بحبس والي 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه عن كل مصنف، إضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وتضمن القرار القضائي دفع غادة والي كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، لحين الاستئناف على القرار من محامي المتهمة.

وكان الفنان الروسي جورجي كوارسوف قد اتهم غادة والي باستخدام تصاميم 4 لوحات فنية من أعماله في مشروع حكومي لعمل جداريات داخل مترو الأنفاق.