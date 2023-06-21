الفنانة سلاف فواخرجي
الفنانة سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية بعد أزمة "الشوكولامو"

دافعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وذلك بعد حملة أطلقها فنانون ومتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمة "الشوكولامو".

وشددت فواخرجي في بيان مطول لها عبر حسابها في "فيسبوك"، أن نضال الأحمدية لم تخطئ، ولم تقصد إهانة السوريين، وتعميمها جاء فقط من "وجعها"، وحرصها على بلدها، خاصة أن السوري هو من أساء وبدأ الخطأ بالرد عليها "لبنان محافظة من سوريا"، وفق تعبيرها.

الفنانة سلاف فواخرجي
بعد أزمة "الشوكولا مو".. حملة فنية سورية "قاسية" ضد نضال الأحمدية

ووجهت رسالة إلى السوريين، بعبارة "يا غريب كن أديب"، مشيرة في ذات الوقت إلى مواقف كثيرة للأحمدية، تدعم فيها سوريا والسوريين.

وشددت الفنانة السورية على أنها لا تعرف نضال الأحمدية على المستوى الشخصي، لكنها أرادت قول "كلمة حق" في هذا الصدد.

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