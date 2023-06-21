سلاف فواخرجي تدافع عن نضال الأحمدية بعد أزمة "الشوكولامو"

دافعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وذلك بعد حملة أطلقها فنانون ومتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمة "الشوكولامو".

وشددت فواخرجي في بيان مطول لها عبر حسابها في "فيسبوك"، أن نضال الأحمدية لم تخطئ، ولم تقصد إهانة السوريين، وتعميمها جاء فقط من "وجعها"، وحرصها على بلدها، خاصة أن السوري هو من أساء وبدأ الخطأ بالرد عليها "لبنان محافظة من سوريا"، وفق تعبيرها.