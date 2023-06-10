بعد أزمة "الشوكولا مو".. حملة فنية سورية "قاسية" ضد نضال الأحمدية
شنّ فنانون سوريون حملة قوية ضد الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في أعقاب حديثها عن موقف مع بائع سوري سخرت منه لعدم معرفته بـ"الشوكولا مو".
و"الشوكولا مو" من المثلجات السورية، وهي آيس كريم من الشوكولا والحليب تغطيه كذلك قطع من الشوكولا، وتباع غالبا في مطاعم ومقاهي دمشق.
واستهجنت الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بـ"الشوكولا مو" التي طلبتها منه، ما فتح سجالاً بينهما، قبل أن يردّ عليها اللاجئ بالقول إن "لبنان محافظة من سوريا"، بحسب تصريحاتها التلفزيونية.
وما لبث أن أشعل الحديث التلفزيوني للأحمدية سخرية وغضبا في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحول إلى ما يشبه الحملة التي شارك فيها فنانون سوريون، للردّ عليها.
وكان اللافت مشاركة الموسيقار العالمي مالك جندلي، الذي علق عبر حسابه في "تويتر" بسخرية: "بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو… بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف #الشوكولا مو… يا مو!".
وانتقد الفنان عدنان أبوالشامات، حديث الإعلامية، حيث وجه لها رسالة عبر فيديو: "ست نضال الحضارة ما بتنقاس بالشوكولا مو. أنا اليوم على سبيل النكتة، كنت عبحكي مع بنتي عايشة بإيطاليا بتحكي ست لغات، قلتلا بابا انتي بتعرفي شوكولا مو، قلتلي لا، تصوري ست لغات ما بتعرف الشوكولا مو".
وطالبت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى، بالكف عن تجريح السوريين، مشددة على أن عدم الرد على التجريح يعود إلى "الأخلاق والتربية"، لافتة في الوقت ذاته إلى ضرورة التوقف عن نشر السموم في مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، هاجم معتصم النهار، نضال الأحمدية، ووصفها بـ"المعتوهة"، متهما القنوات التي تستضيفها بالتواطؤ معها، قبل أن يتراجع لاحقا ويحذف تغريدته، مكتفيا بمشاركة تغريدة للإعلامي اللبناني شربل مرعب، الذي اعتبر أن الآراء السيئة تمثل أصحابها فقط ولا تعمم على الجميع.
كما انتقد طلال مارديني الفضائيات لاستضافتها الإعلامية الأحمدية، معلقا: "الحق مو عليها الحق ع المحطات اللي بتستضيف وحدة مخرفة".