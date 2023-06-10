بعد أزمة "الشوكولا مو".. حملة فنية سورية "قاسية" ضد نضال الأحمدية

شنّ فنانون سوريون حملة قوية ضد الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية في أعقاب حديثها عن موقف مع بائع سوري سخرت منه لعدم معرفته بـ"الشوكولا مو".

و"الشوكولا مو" من المثلجات السورية، وهي آيس كريم من الشوكولا والحليب تغطيه كذلك قطع من الشوكولا، وتباع غالبا في مطاعم ومقاهي دمشق.

واستهجنت الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بـ"الشوكولا مو" التي طلبتها منه، ما فتح سجالاً بينهما، قبل أن يردّ عليها اللاجئ بالقول إن "لبنان محافظة من سوريا"، بحسب تصريحاتها التلفزيونية.